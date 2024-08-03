Шесть человек пострадали в аварии с грузовиком на ЕКАД в Свердловской области

Пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области На 44-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) грузовик столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего пострадали шесть человек, включая двоих детей.
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