Кардиолог Маршинцева назвала загрудинные боли и отдышку симптомами стенокардии

Обычно она предшествует инфаркту Загрудинные боли, чувство тяжести в груди, отдышка, нехватка воздуха - это симптомы стенокардии, которая зачастую предшествует инфаркту, сообщила РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
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