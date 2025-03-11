Фантомная боль европейского империализма

Чем закончился поход на Россию при Наполеоне? Кто стоит за Трампом? Сколько осталось Евросоюзу? Что показала встреча Зеленского и Трампа в Белом доме? Как политики выбирают переговорную площадку для обсуждения перемирия? На эти и другие вопросы проекта «В теме» информагентства БЕЛТА ответил главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра… .