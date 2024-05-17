Любителей шашлыка ждут штрафы: в Подмосковье уже начали отслеживать нарушителей по телефону

Теперь нарушителей смогут отследить в режиме реального времени. Любителей шашлыка ждут штрафы: в Подмосковье начали отслеживать нарушителей по телефону Новая система обнаружения больших групп людей заработала в Подмосковье.
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