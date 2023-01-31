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Где смотреть Бетис – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 1 февраля

Где смотреть Бетис – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 1 февраля

В среду, 1 февраля, сыграют Бетис и Барселона в 17 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин».

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