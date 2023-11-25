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Николай Азаров: Я жалею, что Майдан не разогнали!

Николай Азаров: Я жалею, что Майдан не разогнали!

Единственное, о чем я сожалею, – это то, что, скажем, мне-то было ясно, что надо применять силу к Майдану, но всё-таки я склонялся к аргументам Виктора Фёдоровича Януковича, тогдашнего президента, который говорил: я не хочу, чтобы на моих руках осталась хоть капля крови, я обязательно доведу это дело миром.

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Комментарии
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l
leonid
А так майданутые или погибли, или калеки, а многие удрали за бугор и возвращатся не будут. И их уже сотни тысяч вместо сотен.
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11 час.

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