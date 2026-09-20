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Царьград

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РЖД изменили маршруты 15 поездов после схода вагонов под Ростовом

РЖД изменили маршруты 15 поездов после схода вагонов под Ростовом

РЖД обновили схему курсирования ещё 15 пассажирских составов после инцидента с грузовым поездом, сошедшим с рельсов в Ростовской области.

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