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Ябеда Галкин «подставил» бывших коллег по сцене, спросил про их помощь жителям Курской области

Ябеда Галкин «подставил» бывших коллег по сцене, спросил про их помощь жителям Курской области

Ябеда Галкин «подставил» бывших коллег по сцене, спросил про их помощь жителям Курской области Юлия СоколоваМаксим Галкин*, некогда популярный в России юморист, обратился к своим коллегам-артистам, которые не уехали, и продолжают выступать на отечественной сцене.

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