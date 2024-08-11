Ябеда Галкин «подставил» бывших коллег по сцене, спросил про их помощь жителям Курской области Юлия СоколоваМаксим Галкин*, некогда популярный в России юморист, обратился к своим коллегам-артистам, которые не уехали, и продолжают выступать на отечественной сцене.