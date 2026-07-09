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Русского самородка озолотили в США из-за страха его потерять! Большой контракт Капризову обеспечила «Филадельфия»

Русского самородка озолотили в США из-за страха его потерять! Большой контракт Капризову обеспечила «Филадельфия»

Вот это поворот!«Филадельфия» в это межсезонье сенсационно перетянула на себя внимание, сделав оффершит 21-летнему центральному нападающему «Анахайма» Лео Карлссону на рекордные $18 миллионов и пять лет.

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