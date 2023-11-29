Макаревич* заявил, что Роджер Уотерс сошел с ума

Макаревич* в программе RTVI "Вы держитесь!" заявил, что Роджер Уотерс "тронулся"<strong>Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* <a href="">заявил</a> в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер, что один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс сошел с ума.