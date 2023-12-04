Кацалапов о деле Валиевой: «Хотим, чтобы всей российской команде вернули заслуженные медали»

Кацалапов выступал в танцах на льду с Викторией Синициной. На Олимпиаде-2022 в Пекине они выиграли золото в командном турнире, но награждение не состоялось из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой.
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