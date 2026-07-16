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Царьград

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"Крепка, как смерть, любовь": в деле Усольцевых может быть замешан маньяк

"Крепка, как смерть, любовь": в деле Усольцевых может быть замешан маньяк

Кто такой Шиха Бабай, преследовавший Ирину Усольцеву накануне исчезновения семьи? В деле о загадочном исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей без вести в конце сентября 2025 года, появилась новая интригующая деталь.

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