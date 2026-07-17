Политика как он...
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Политика как она есть

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В России оценили приход Энди Бернэма на пост премьера Британии

В России оценили приход Энди Бернэма на пост премьера Британии

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Рамблером» оценила перспективы российско-британских отношений после смены лидера правящей Лейбористской партии Великобритании, а также проанализировала будущий внешнеполитический курс нового главы Даунинг-стрит.

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