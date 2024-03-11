Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Селиванов
    Гастарбайтер приехавший в Россию не проверяется на наличие у него преступлений на родине. Кто он такой, почему на уех...Сколько стоит гра...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Да и при де Голле какая она нах великая держава-при подписании акта капитуляции Германии-и эти тоже нас победили? Они...В РАБОТИНО КИНЖАЛ...
  • Катерина
    Жизнь  дается  всем,  а  старость  избранным...В РОССИИ РАСКРЫТА...

Грохнули колонну Patriot прямо на марше. Турки посчитали за ВСУ - минус $17 млрд

Грохнули колонну Patriot прямо на марше. Турки посчитали за ВСУ - минус $17 млрд

Лучший друг украинских властей немецкий журналист Юлиан Рёпке, скорбя, написал: "Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Тютюгина
Как в РФ и положено по Налоговому кодексу - заплати налог (в данном случае НДФЛ 13%. Кто-то же хорошо &quot;наварился&quot;. Даже догадываемся кто) и спи спокойно. Не заплатили - соответствующие силы изъяли.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх