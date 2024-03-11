Грохнули колонну Patriot прямо на марше. Турки посчитали за ВСУ - минус $17 млрд

Ирина Тютюгина

Как в РФ и положено по Налоговому кодексу - заплати налог (в данном случае НДФЛ 13%. Кто-то же хорошо "наварился". Даже догадываемся кто) и спи спокойно. Не заплатили - соответствующие силы изъяли.