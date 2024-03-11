Лучший друг украинских властей немецкий журналист Юлиан Рёпке, скорбя, написал: "Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга.
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