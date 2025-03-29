Эксперт рассказала о вреде употребления сладостей на ночь

Главная причина, по которой сладкое на ночь есть вредно, — это резкий скачок уровня сахара в крови. Об этом рассказала «Известиям» 29 марта исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
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