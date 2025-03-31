Туристы еле ноги унесли с проклятого перевала Дятлова: главное за сутки в Сибири

Группа мототуристов, в состав которой вошли сибиряки, едва смогла вернуться со знаменитого перевала Дятлова, Иркутскую область накроет аномальная жара, число жертв после ДТП с участием сына алтайского магната стремительно растет, а больше тысячи домов под Омском могут уйти под воду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии