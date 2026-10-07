Российские эксперты прокомментировали возможный разворот в политике Германии после отставки Мерца

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал мнение, что отставка канцлера Германии Фридриха Мерца может повлечь за собой изменение политического курса страны.
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