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Российские эксперты прокомментировали возможный разворот в политике Германии после отставки Мерца

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал мнение, что отставка канцлера Германии Фридриха Мерца может повлечь за собой изменение политического курса страны.

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