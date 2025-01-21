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Статью 282 УК РФ планируют ужесточить

В РФ собираются ужесточить статью 282 Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды. Такое предложение Министерства юстиции одобрила комиссия кабмина по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомости».

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