Статью 282 УК РФ планируют ужесточить

В РФ собираются ужесточить статью 282 Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды. Такое предложение Министерства юстиции одобрила комиссия кабмина по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомости».
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