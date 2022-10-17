Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова" снимали отправляли видео кураторам за рубежом

Украинские националисты из полка "Азов" снимали видео и отправляли их за границу. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на майора морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Мищенко, который в настоящее время находится в заключении.