В массовом ДТП в Шиловском районе погиб 59-летний мотоциклист

Авария случилась в пятницу, 24 июля, на 285-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 54-летний водитель фуры Ford не справился с управлением, из-за чего врезался в остановившийся на перекрестке мотоцикл KN-200, за рулем которого находился 59-летний мотоциклист.