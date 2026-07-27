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62ИНФО | Новости Рязани

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В массовом ДТП в Шиловском районе погиб 59-летний мотоциклист

В массовом ДТП в Шиловском районе погиб 59-летний мотоциклист

Авария случилась в пятницу, 24 июля, на 285-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 54-летний водитель фуры Ford не справился с управлением, из-за чего врезался в остановившийся на перекрестке мотоцикл KN-200, за рулем которого находился 59-летний мотоциклист.

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