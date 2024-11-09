Новости СВО. ВС РФ применяют смертоносные бомбы Grom-E1 против ВСУ. Карта боевых действий на Украине на сегодня 10.11.2024

На этом фоне стало известно, что ВСУ ждут схлопывания своего фланга у Курахово. ПВО РФ сбили 50 БПЛА ВСУ ночью Минобороны России сообщило, что российские системы ПВО за минувшую ночь уничтожили 50 БПЛА ВСУ, которые пытались атаковать объекты на территории страны.
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