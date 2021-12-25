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В парламент Болгарии внесли законопроект о запрете «золотых паспортов»

В парламент Болгарии внесли законопроект о запрете «золотых паспортов»

Законопроект, запрещающий выпуск так называемых «золотых паспортов», дающих болгарское гражданство взамен сделанных инвестиций, внесла парламентская партия ДПС (Движение за права и свободы), 23 декабря передает Болгарское национальное радио.

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