В Москве стартовал праздник музыки и света – XV юбилейный фестиваль “Спасская башня”

Сегодня в Москве, на Красной площади, стартовал самый ожидаемый и любимый москвичами и гостями столицы праздник музыки, света, салютов и фейерверков, военных оркестров – Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который в этом году отмечает своё 15-летие 22:22, Москва, Гостей мероприятия ждёт 11концернтхы представлений на протяжении восьми дней, незабываемый праздник, яркие впечатления, положительные эмоции и красочные […]