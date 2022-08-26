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В Москве стартовал праздник музыки и света – XV юбилейный фестиваль “Спасская башня”

В Москве стартовал праздник музыки и света – XV юбилейный фестиваль “Спасская башня”

Сегодня в Москве, на Красной площади, стартовал самый ожидаемый и любимый москвичами и гостями столицы праздник музыки, света, салютов и фейерверков, военных оркестров – Международный военно-музыкальный фестиваль “Спасская башня”, который в этом году отмечает своё 15-летие 22:22, Москва, Гостей мероприятия ждёт 11концернтхы представлений на протяжении восьми дней, незабываемый праздник, яркие впечатления, положительные эмоции и красочные […] The post В Москве стартовал праздник музыки и света – XV юбилейный фестиваль “Спасская башня” first appeared on Tochka Zрения.

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