Ольга Бузова рассказала, без чего не обходится ее новогодний стол

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, какие блюда должны быть на ее новогоднем столе. На презентации нового номера журнала MaryWay звезда призналась, что до сих пор отмечает главный праздник точно так же, как в детстве.
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