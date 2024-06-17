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ЦСКА вернул защитника Карпенко из аренды в "Енисей"

ЦСКА вернул защитника Карпенко из аренды в "Енисей"

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис приветствует возвращение защитника Владимира Карпенко в свою команду после успешного сезона в аренде в "Енисее".

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