Новости внутренней и внешней политики в России

Африка, разорвавшая все отношения с Киевом, назвала Украину террористическим государством. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп в разговоре с корреспондентом РИА Новости подчеркнул, киевские режим создает угрозу безопасности в Африке.