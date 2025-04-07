Африка, разорвавшая все отношения с Киевом, назвала Украину террористическим государством. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп в разговоре с корреспондентом РИА Новости подчеркнул, киевские режим создает угрозу безопасности в Африке.
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