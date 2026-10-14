С 1 января 2027 года казахстанские банки начнут передавать государству данные о счетах граждан, претендующих на пособия, только с письменного согласия самих получателей и их родственников, сообщил министр труда Аскарбек Ертаев.
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