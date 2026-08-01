В США объявили дату подачи заявок на памятные паспорта с портретом Трампа

Американские граждане с 8 августа смогут подать документы на оформление нового заграничного паспорта со специальным оформлением по случаю 250-летия принятия Декларации независимости Соединённых Штатов, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
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