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Аргументы и Факты

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В США объявили дату подачи заявок на памятные паспорта с портретом Трампа

В США объявили дату подачи заявок на памятные паспорта с портретом Трампа

Американские граждане с 8 августа смогут подать документы на оформление нового заграничного паспорта со специальным оформлением по случаю 250-летия принятия Декларации независимости Соединённых Штатов, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

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