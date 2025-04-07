Кургинян: Индия видит, что Запад пытается разыграть пакистанскую карту

Запад во главе с США пытается вернуть влияние на Пакистан, и Индия видит, как с ней разыгрывают пакистанскую карту, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 4 апреля в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».