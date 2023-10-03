Продолжается прием заявок на конкурс «Это у нас семейное»

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин.
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