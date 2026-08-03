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ИИ и анализ крови: прорыв в ранней диагностике болезни Альцгеймера

Старение населения делает когнитивные нарушения одной из главных проблем здравоохранения. Легкие когнитивные расстройства часто остаются незамеченными при обычных обследованиях, хотя раннее выявление могло бы замедлить развитие деменции.

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