smi.today

1 643 подписчика

Лавров: вооружение НАТО в Афганистане не должно использоваться деструктивно

Лавров: вооружение НАТО в Афганистане не должно использоваться деструктивно

Вооружение и военная техника, которые были оставлены в Афганистане после ухода из страны НАТО, не должны быть использованы в деструктивных целях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх