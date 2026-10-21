Жителям Обнинска вернут деньги за неправомерно увеличенную плату за содержание жилья. УК «Боровск» оштрафована за нарушение процедуры изменения размера платы.
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