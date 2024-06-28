Украина атаковала боевыми дронами российские регионы. В Тамбовской области беспилотник ударил по нефтебазе

В Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Смоленской областями.
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