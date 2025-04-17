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Последний шанс для Украины. У Путина появились на руках две "золотые карты"

Последний шанс для Украины. У Путина появились на руках две "золотые карты"

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Мы что должны плставлять им дешевые энергоресурсы, что бы они могли делать больше оружия для войны с нами? Разве не так было с Гитлером?
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12 час.
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