"Оружие Судного дня"

Игорь Кузнецов

Перепост старой статьи. На судостроительном предприятии "Севмаш" в начале июля 2022 года состоялась передача ВМФ РФ исследовательской подводной лодки "Белгород". Почему задержались по срокам? Это понятно, потому что "исследовательский" проект и идёт его модернизация. БПЛ "Посейдон" длиной 20 метров, диаметром 1,8 метра и весом около 100 тонн является по сути самой большой в мире торпедой. Он обладает неограниченной дальностью действия и способен передвигаться на глубине со скоростью 100 узлов - примерно 200 километров в час. БПЛ оснащаться как обычной, так и термоядерной боеголовкой мегатонного класса.