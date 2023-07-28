Американцев ужаснула новая русская суперподлодка уникальная атомная субмарина проекта 09852 "Белгород", чьи точные характеристики засекречены по сей день, была спущена на воду 23 апреля 2019 года.
"Оружие Судного дня"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Перепост старой статьи. На судостроительном предприятии "Севмаш" в начале июля 2022 года состоялась передача ВМФ РФ исследовательской подводной лодки "Белгород". Почему задержались по срокам? Это понятно, потому что "исследовательский" проект и идёт его модернизация. БПЛ "Посейдон" длиной 20 метров, диаметром 1,8 метра и весом около 100 тонн является по сути самой большой в мире торпедой. Он обладает неограниченной дальностью действия и способен передвигаться на глубине со скоростью 100 узлов - примерно 200 километров в час. БПЛ оснащаться как обычной, так и термоядерной боеголовкой мегатонного класса.
Ответить
12 час.
ВМ
Василий Михайленко
Никак не дождутся цунами наши американские партнеры, наши лучшие друзья!
Ответить
4 час.
Кораблев Сергей
Думаю, что "обычная" боеголовка на такой огромной и дорогущей торпеде бесмыссленна. Только термояд. Который один может вылечить все болячки этой прогнившей земли
Ответить
1 час.
Свежие комментарии