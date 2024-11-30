"К нам едет ревизор… инкогнито, и еще с секретным предписаньем".Встретились как-то в Симферополе двое разных пчелиных ревизора: один из хорошо знакомого многим произведения Николая Гоголя, другой – из крымской столицы, только недавно начавший свой карьерный путь.