"К нам едет ревизор… инкогнито, и еще с секретным предписаньем".Встретились как-то в Симферополе двое разных пчелиных ревизора: один из хорошо знакомого многим произведения Николая Гоголя, другой – из крымской столицы, только недавно начавший свой карьерный путь.
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