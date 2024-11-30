НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    странно как-то воевал этот маршал - за всю войну одна медалька и то массовая - " За оборону лененграда".... остальные...Последний Маршал ...
  • Е Пронина
    у России есть на всех орешник)Каринэ Геврогян: ...
  • Зая Щак
    выкинуть туда,откуда приехала,она же американская поданная,шатается по России где хочет...Закрыть навсегда для нее Ро...Правнучку Никиты ...

"К нам едет ревизор… инкогнито, и еще с секретным предписаньем"

"К нам едет ревизор… инкогнито, и еще с секретным предписаньем"

"К нам едет ревизор… инкогнито, и еще с секретным предписаньем".Встретились как-то в Симферополе двое разных пчелиных ревизора: один из хорошо знакомого многим произведения Николая Гоголя, другой – из крымской столицы, только недавно начавший свой карьерный путь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх