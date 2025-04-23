Застройщики и представители банков обсудили развитие жилищной сферы в ЯНАО

В Салехарде прошел круглый стол, на котором застройщики, риелторы, представители муниципалитетов, банковского сектора и профильные специалисты обсудили жилищное строительство на Ямале до 2030 года и реализацию Арктической ипотеки.
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