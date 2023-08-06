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Волочкову публично оскорбил врач-нарколог

Волочкову публично оскорбил врач-нарколог

Анастасия Волочкова. Фото: rost-znamenitostey.orgРоссийская балерина Анастасия Волочкова, известная своим характером и скандальными поступками, оказалась в центре внимания снова.

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Комментарии
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ЕС
Евгения Серпухова
Настя просто любит прибухнуть и попиариться
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9 час.
БВ
Богачев Владимир
У неё ещё и поклонники есть? Такие же деменциально-шпагатные? Балерина? Богема, в истинном значении этого слова, т.е. цыганщина и маргинал.
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8 час.
PPPOE082362
ДВЕ ПРОИТЫЕ БИЧИХИ ,ВОЛОЧКОВА  И  УСПЕНСКАЯ...!!!!
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3 час.

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