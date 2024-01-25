Лужина рассказала, как в СССР запрещали Высоцкого

Актриса рассказала, что порой участие Владимира Семеновича в картине приходилось выбивать с боемЛариса Лужина, народная артистка РСФСР, познакомилась с Владимиром Высоцким на съемках картины "Вертикаль" об альпинистах.
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