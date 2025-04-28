Под Владимиром при ДТП с туристическим автобусом пострадали более 30 человек

35 человек пострадали при ДТП экскурсионного автобуса с паломниками во Владимирской области. Водитель транспортного средства уснул за рулем35 человек пострадали при ДТП экскурсионного автобуса с паломниками во Владимирской области.
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