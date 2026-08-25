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ИА Регнум

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Эксперт Ульянов объяснил, могут ли куки-файлы угрожать пользователям

Автоматическое согласие на использование куки-файлов не создает серьезной угрозы для пользователя. Об этом во вторник, 25 августа, в беседе с ИА Регнум рассказал руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

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