Паслер объявил ракетную опасность в Свердловской области

Губернатор Денис Паслер объявил о введении режима ракетной опасности в Свердловской области. В своем сообщении он отметил, что службы и ведомства региона принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии