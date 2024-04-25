“Априори” и “апостериори”: эпистемологическая дихотомия

Вопрос о природе и источниках знания является одним из центральных в философии. Еще древнегреческий мыслитель Аристотель заложил основы дихотомии, разделив виды рассуждений на дедуктивные, основанные на логической необходимости, и индуктивные, опирающиеся на эмпирическое наблюдение.