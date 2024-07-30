БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русский человек на войне – как сражался с японцами штурман-художник Лепко ﻿

Русский человек на войне – как сражался с японцами штурман-художник Лепко ﻿

Лев КЛЕМЕНТЬЕВ Владимир Лепко принадлежит к числу скромных героев русско-японской войны. Будучи одним из лучших штурманов российского флота (и заодно – талантливым художником), он участвовал в обороне Порт-Артура в должности командира миноносца «Расторопный».

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