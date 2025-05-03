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США сократят полёты к МКС: переход к коммерческим станциям к 2030 году

США сократят полёты к МКС: переход к коммерческим станциям к 2030 году

США готовятся к завершению эксплуатации МКС к 2030 году, сократив полёты экипажей и доставку грузов. В проекте бюджета на 2026 год заложен переход к коммерческим космическим станциям, что уменьшит численность экипажа и научные исследования на орбите.

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