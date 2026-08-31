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Эксперты объявили Орловскую область лидером по генерации отходов

Эксперты объявили Орловскую область лидером по генерации отходов

Аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза» обнародовало свежее масштабное исследование, оценивающее объёмы образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионах России за 2025 год.

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