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Die Welt: В Берлине участники марша несли флаг ДНР и скандировали антизападные лозунги

В воскресенье, 15 января в Германии прошла массовая акция против антироссийской политики Запада. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

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