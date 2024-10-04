Власти Барнаула хотят обязать осветить для детей дорогу до спортклуба "Темп"

В ближайшие дни судом будет разрешен вопрос о принятии иска к производству В Индустриальный районный суд Барнаула поступил иск прокурора района о возложении на комитет по дорожному хозяйству и транспорту города обязанности по обустройству тротуара и освещения по дороге в спортивный клуб "Темп".