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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Власти Барнаула хотят обязать осветить для детей дорогу до спортклуба "Темп"

Власти Барнаула хотят обязать осветить для детей дорогу до спортклуба "Темп"

В ближайшие дни судом будет разрешен вопрос о принятии иска к производству В Индустриальный районный суд Барнаула поступил иск прокурора района о возложении на комитет по дорожному хозяйству и транспорту города обязанности по обустройству тротуара и освещения по дороге в спортивный клуб "Темп".

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