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Туризм и География

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Змеиногорск: путешествие в историю горного дела и архитектуры XIX века

Змеиногорск: путешествие в историю горного дела и архитектуры XIX века

Бывают города, которые с первого взгляда кажутся небольшими и неприметными, но стоит копнуть чуть глубже — и перед тобой раскрывается целый пласт истории.

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